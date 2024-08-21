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MHP lideri Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bölücülere aktarılan hazine kaynağımız derhal kesilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, '57 DEM vekilinin maaşı ve hazine yardımı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı. Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. 'Bu devlet yıkılmalıdır' diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir' dedi.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bölücülere aktarılan hazine kaynağımız derhal kesilmeli
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MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada:

57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

Teröre yataklık yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılıp mahkemeye çıkarılmalı.

Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. "Bu devlet yıkılmalıdır" diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir.

Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaları karara bağlanarak, bu haşaratlar acilen mahkemeye çıkarılmalıdır.

Yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsü, üye yapısı, yargılama usulleri radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılmalı ya da bu mahkeme kapatılmalıdır.

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