Bahçeli, Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'yi ziyaret etti
Bahçeli, Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Bahçeli ziyarette, 'MHP ve AK Parti bu seçimlerde gönül birliği ile hareket edecektir, Ankara adayımız Mehmet Özhaseki'dir.' mesajı verdi.
- star.com.tr
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki'ye destek veren Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine 'Binali Yıldırım'ın istifa kararını', 'Bu, faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir.' şeklinde yorumladı.
Gazetecilerin Meclis Başkanlığı sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Meclis'te destek verecektir." dedi.
HDP'nin 3 büyükşehirde aday göstermemesini yorumlayan MHP lideri Bahçeli, "Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir." dedi.
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