Bahçeli: Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı var
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya’daki Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Kandil'in partisi HDP'de 'Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı' var diyen Bahçeli yerel seçimlere ilişkin verdiği mesajda 'Türkiye’nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız. Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız' dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;
"Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı var"
Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, ekonomik saldırılar, demokrasi dışı eğilim ve özlemler tehlike sinyallerini yoğunlaştırmıştır. Biz dağdaki teröristlerin büyükşehirlere konuşlanmasına rahatsız olamazdık. Biz HDP’nin, İstanbul’dan İzmir’e kadar yönetimlerde mevzi elde etmesine tahammül gösteremezdik. Türkiye’nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız. Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurallarıyla tam olarak oturmalı, pürüzler bertaraf edilmeli.
Hükümet sistemi cumhurun iradesiyle değişmiştir. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir.
Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Ülke yönetiminin uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmekte. 31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi en büyük arzumuz.
"AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI REZİLLİKTİR"
CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK boş durmuyor, malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. AİHM'in Demirtaş kararı rezilliktir. PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır.
15 Temmuz'a tiyatro diyenle aynı merkezden idare edilen köksüzlerdir. Kayyumla yönetilen belediyeler yeni sisteme uygun tezahür etmeli.
Bir başka önemli kararımız da şudur zillet ittifakının ortak hareket ettiği her yerde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmeye hazırız" dedi.
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