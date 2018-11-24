Bahçeli: Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı var

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı var"

Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, ekonomik saldırılar, demokrasi dışı eğilim ve özlemler tehlike sinyallerini yoğunlaştırmıştır. Biz dağdaki teröristlerin büyükşehirlere konuşlanmasına rahatsız olamazdık. Biz HDP’nin, İstanbul’dan İzmir’e kadar yönetimlerde mevzi elde etmesine tahammül gösteremezdik. Türkiye’nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız. Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız.