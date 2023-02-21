CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de: İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemeler sonrası Osmaniye'de açıklamalarda bulunuyor.

Yüreğimize düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetersiz.

Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık.

Yıkımın şiddetini bizzat yerinde gördük.

Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe maalesef acımızla birlikte kayıplarımızın sayısı da artıyor. Son tespitlerimize göre vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 41 bini geçti.

Deprem anından itibaren tüm imkanları seferber ettik.

Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, hata daha sıkı tutunmaya çalışıyoruz.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır.

Yardımlar ve tahliyeler için tüm imkanlarımızı kullandık.

"Çıkmış bir tanesi "Kızılay nerede?" diyor. Be ahlaksız, günde yaklaşık 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor.

Toplam 300 bin çadır bölgeye sevk edildi.

271 bin görevli, vatandaşımızın imdadına koştu.

Bilim insanları, 6 Şubat'ta meydana gelen depremi 'karada meydana gelen en şiddetli deprem' olarak tarif ediyorlar.

Kalıcı konutları 1 yıl içinde inşa edeceğiz.

865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor.

Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız.

(Deprem bölgesinde) 1 milyon 123 bin bina incelendi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem bölgesinde 70 bin köy evimizi özgün mimarisiyle yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Depremle ilgili muhasebeyi hepimiz yapmalıyız.

Kentsel dönüşüm kaçınılmaz, mutlaka hayata geçmeli.

Osmaniye'de 14 bin 450 personel ile arama kurtarma çalışmalarını yürüttük.