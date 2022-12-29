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Bahçeli, doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına teşekkür etti.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Bahçeli, doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.

Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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