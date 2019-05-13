Bahçeli, eski model otomobilini Kayseri Milletvekili Ersoy'a hediye etti

Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duasını alarak teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin en kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim Sayın Genel Başkanımıza uzun ömürler ihsan eylesin, başımızdan eksik etmesin. Ne Mutlu Türküm diyene! Ne mutlu liderimizle yol arkadaşı olan tüm ülküdaşlarımıza" dedi.