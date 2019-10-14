Bahçeli genel merkezde! MHP lideri mesaiye başlıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaiye başladı. Partililer genel merkezde Bahçeli'yi sloganlarla karşıladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde partililer tarafından sloganlarda karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, MHP liderimni Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendireceği öğrenildi.
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