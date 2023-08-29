İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6341
  • EURO
    28,7628
  • ALTIN
    1644.69
  • BIST100
    7999.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bahçeli güreş ağası olacak

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen 538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona ererken, gelecek yılın güreş ağasının Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olacağı bildirildi.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 12:00 - Güncelleme:
Bahçeli güreş ağası olacak
ABONE OL

Karaisalı'ya bağlı bin 650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 538.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde 50'si başpehlivan olmak üzere, 700 güreşçi er meydanında şampiyon olmak için kol bağladı. Başpehlivanlık finalinde Enes Bandırma'yı yenerek şampiyon olan Ali Bönceoğlu, 20 bin TL'nin de sahibi oldu.

Güreş ağalığı seçimlerinde ise MHP Lideri Devlet Bahçeli gelecek yılın güreş ağası olarak ilan edildi.

539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağalık seçimlerinde konuşma yapan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, "Karaisalı Belediye Başkanımız Saadettin Aslan ile birlikte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek, güreşlere davet ettik. Genel başkanımız güreşlere katılmayı çok arzu ettiğini ancak güreş tarihinin Malazgirt Zaferi'yle aynı tarihe denk geldiğinden dolayı maalesef aramızda olamayacağını bizlere bildirdi. Genel başkanımızı gelecek yıl güreşlerde aramızda görmeyi çok istiyoruz. Bu nedenle Saadettin başkanımızla ettiğimiz istişareler sonucu gelecek yıl düzenleyeceğimiz 539. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tarihini Malazgirt Zaferi tarihine göre ayarlayacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiyi de 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri ağası ilan ediyoruz. Genel başkanımıza güreş ağalığı hayırlı olsun" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.