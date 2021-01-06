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Bahçeli'den Başbuğ'un darbe imalarına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlker Başbuğ'un darbe imalarıyla ilgili, 'Düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur. Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir' dedi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:28
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlker Başbuğ’un darbe imalarıyla ilgili, "Düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur. Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir" dedi.

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