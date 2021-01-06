Bahçeli'den Başbuğ'un darbe imalarına tepki

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlker Başbuğ’un darbe imalarıyla ilgili, "Düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur. Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir" dedi.