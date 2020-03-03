03 Mart 2020 Salı 09:57 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:15

Bahçeli, bir hafta önce “Beraber ağlayalım, beraber gülelim” diyerek Türkiye’nin birlik ve beraberliği için tüm partilere sağduyu çağrısı yapmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le yine bir cenaze töreninde tokalaşarak barış iklimine katkıda bulunmuştu. Parti yönetimine göre, İdlib’den gelen şehit haberleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği politika ve açıklamaları MHP liderini rahatsız etti.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin birliğe ihtiyaç duyduğu süreçte ana muhalefet liderinden gelen “İdlib’de sıkıştılar”, “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, CHP’nin TBMM’nin olağanüstü toplanması yönündeki talebini de “fırsatçılık” olarak görüyor. Bahçeli, CHP ve Kılıçdaroğlu’nun bu tavrını “milli bir meseleyi siyasete tahvil etme gayreti” olarak değerlendiriyor.

‘HDP’LİLEŞTİ’



Bahçeli, böylesine kritik bir süreçte Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye düşmanlarıyla aynı safta” olduğunu düşünüyor. CHP’nin gittikçe “birlikte hareket ettiği HDP’ye benzediğini, hatta HDP’lileştiğini” belirten Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi zora sokacak açıklamalar yaparken Esad rejimine yönelik herhangi bir tepki göstermemesini” de eleştiriyor.

“Esad’a tek bir eleştirisi bile yok, bir de ona söz söyle” diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her fırsatta köşeye sıkıştırmak için çabaladığını dile getiriyor.

Bahçeli, kurmaylarıyla sohbetinde, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamasının sebebini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun güven vermediğini belirten Bahçeli, “Daha da elini sıkmam” diyerek tavrının kesinliği ortaya koydu. Bahçeli tokalaşmamanın kamuoyunda yarattığı yankının anımsatılması üzerine de “Hava soğuktu” diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.