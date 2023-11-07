Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama, beyhude bir sızlanmadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

* Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz.

* Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir.

* Değişim ve gelişim dinamitlerini kaynağımızla eklemleyerek dengeli ve dirayetli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz, her rüzgara yelken açmıyoruz.

* Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyan çürüklerin kime çektiği, kime özendiği, kimlerle özdeşleştiği bellidir, belgelidir, bilinmektedir.

* (CHP'de Özgür Özel dönemi) Yarışı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama. Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır. Hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyor.

* Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine, teröristlere selam gönderdiler. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuştur.

* Cumhuriyetin ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır.

* CHP yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür, Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.

* CHP'nin 38. Büyük kurultayında Kuvâ-yi Milliye reddedilmiş, Milli Mücadele inkar edilmiş, yüz yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır.

* Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla ve kat'a bahis konusu yapmadık, siyasi mücadeleye bırakmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık, ufalmadık, ufalanmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık.

* Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız.

* 2023 ve takip eden yıllar, Türkiye'nin dev gibi ayağa kakışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır.

* Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhıdır, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur.

* Sözde medeni ülkelerin hepsi Gazze'deki yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır.

* İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. MHP hükümetimizin yanındadır.

* Silahlar susmalı, ateşkes sağlanmalı. Kalıcı barış için yarın bile çok geçtir.

* Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmesizin toplanmalıdır. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır.

* Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da toplanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle Türk devrinin tutuşan meşalesi takdir edilecek bir aydınlığın habercisidir.