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  • Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama, beyhude bir sızlanmadır
Güncel

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama, beyhude bir sızlanmadır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yeni başlayan Özgür Özel dönemiyle ilgili, 'Yarışı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama. Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır. Hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyor.' dedi.

7 Kasım 2023 Salı 10:35 - Güncelleme:
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama, beyhude bir sızlanmadır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

* Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz.

* Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir.

* Değişim ve gelişim dinamitlerini kaynağımızla eklemleyerek dengeli ve dirayetli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz, her rüzgara yelken açmıyoruz.

* Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyan çürüklerin kime çektiği, kime özendiği, kimlerle özdeşleştiği bellidir, belgelidir, bilinmektedir.

* (CHP'de Özgür Özel dönemi) Yarışı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun itirafı gecikmiş bir açıklama. Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır. Hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyor.

* Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine, teröristlere selam gönderdiler. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuştur.

* Cumhuriyetin ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır.

* CHP yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür, Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.

* CHP'nin 38. Büyük kurultayında Kuvâ-yi Milliye reddedilmiş, Milli Mücadele inkar edilmiş, yüz yıllık geçmişin hatıralarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri yok sayılmıştır.

* Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı asla ve kat'a bahis konusu yapmadık, siyasi mücadeleye bırakmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık, ufalmadık, ufalanmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık.

* Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze asla bakmayız.

* 2023 ve takip eden yıllar, Türkiye'nin dev gibi ayağa kakışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır.

* Cumhur İttifakı vatandır, mukaddesatın zırhıdır, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur.

* Sözde medeni ülkelerin hepsi Gazze'deki yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır.

* İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. MHP hükümetimizin yanındadır.

* Silahlar susmalı, ateşkes sağlanmalı. Kalıcı barış için yarın bile çok geçtir.

* Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmesizin toplanmalıdır. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır.

* Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da toplanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle Türk devrinin tutuşan meşalesi takdir edilecek bir aydınlığın habercisidir.

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