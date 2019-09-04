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Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur

Bahçeli: 'CHP’nin bugün Sivas’ta toplanan PM ve Genel Başkanlarının yaptığı konuşma eğer orta oyunu değilse aczin telaş maskesi takıp görücüye çıkmasından başkası olamayacaktır CHP Genel Başkanı dününe küsmüş çizgisi kırılmış fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır. Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 
 
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
 
Aziz Atatürk CHP’nin 1927 tarihli kurultayında Sivas Kongresi’ni ilk kurultayları olarak açıklar. Ancak o günkü CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır.
 
CHP’nin bugün Sivas’ta toplanan PM ve Genel Başkanlarının yaptığı konuşma eğer orta oyunu değilse aczin telaş maskesi takıp görücüye çıkmasından başkası olamayacaktır. CHP Genel Başkanı dününe küsmüş, çizgisi kırılmış, fikri küflenmiş, Kandil’e çoktan dümen kırmıştır
 
CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir.Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır.Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir.

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