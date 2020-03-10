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MHP Lideri Bahçeli: Sığınmacılara Yunanistan sınırında yapılanlar tek kelimeyle barbarlıktır

MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara Yunanistan sınırında yapılanlar tek kelimeyle barbarlıktır.' dedi.

10 Mart 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Haktan hukuktan dem vuran ama uygulamaya gelince kaçak güreşen devletler insanlığın yüz karasıdır.

Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a sahip çıkması barbarlığa ortaklıktır.

Avrupa insanı felaketlere duyarsız, masumlara kapalıdır.

Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması, ölümlere neden olması haydutluktur, hayasızlıktır ve hukuksuzluktur.

Sınırda küçücük bedenleri titreyen yavrular, çaresiz analar herkesin vicdanını yaralamaktadır.

Türk milletinin gıpta edilecek vasfını ve imrenilecek vakarını tüm dünyaya gösterdik.

Bebeklere acımayan, çocuklara aldırmayan bir medeniyetin temeli çürüktür, Yunanistan ve Avrupa'nın içinde bulunduğu durumun özeti budur.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

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