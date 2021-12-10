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  • Bahçeli: Şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır
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Bahçeli: Şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.' dedi.

10 Aralık 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:55
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MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.

Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.

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