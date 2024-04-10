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Bahçeli: Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır

Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni yüzyılın ikinci evresindeyiz. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır.' dedi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
Bahçeli: Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır
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Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Büyük Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyor sağlık ve sıhhatler diliyorum.

Yeni yüzyılın ikinci evresindeyiz. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır.

Siyasi partilerimiz, siyasi istikrarı önce kurumlarında sağlamalıdır.

Önüne gelen aday olmaya çalışıyor fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere sebep oluyor.

Siyasi partilerimizde bir karmaşa, bir çatışma, aşırı derecede fitne fesat ve iftiralarla yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalıdır.

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