Bahçeli: Ülke gündemi maksatlı meşgul ediliyor

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili sorulan soruya Bahçeli, “Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023’e kadar Türkiye’nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER 2023 HAZİRANDA

Külliye’ye giden CHP’li iddiası için de Bahçeli, “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Görüşümüz nettir. Milletvekili genel seçimleri zamanında, 2023’ün Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin” diye konuştu.