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''Bahçeli'' yalanını yaydı! Can Ataklı'ya hapis talebi

Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ‘entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataklı hakkında, 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

IHA15 Mayıs 2025 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
''Bahçeli'' yalanını yaydı! Can Ataklı'ya hapis talebi
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Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Ataklı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüphelinin X hesabı üzerinden "Bahçeli entübe edildi" başlığı ile paylaşımda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ataklı hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı bilgisine yer verildi.

PAYLAŞIMIN 'YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Ataklı, savcılıkta verdiği ifadede, X hesabının kendisine ait olduğunu, Bahçeli'nin 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı nedeniyle kamuoyu önüne hiç çıkmadığını, MHP'ye çok yakın bir kaynağını dayanak göstererek entübe edildiğini anlattığı, Bahçeli'nin bu durumda olup olmadığını gözleriyle görmediği, MHP'li dostunun "Çok üzülüyorum. Başkan entübe edildi. Kalça kemiği kırıldı" dediği, böyle bir yayının suç teşkil edeceğini, halkı yalan haberle yanlış yöne sevk edebileceğini düşünemediği şeklindeki beyanı iddianamede yer aldı.

İddianamede, soruşturmaya konu paylaşım içeriğinin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu yönünden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İddianamede, işlenen suçun kamu barışını bozmaya elverişli, kişilerin topluma ve devlete güven duygusunun zedelenme veya zedelenme ihtimalinin ortaya çıkarabileceği, bu durumun ise somut olay üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

ATAKLI HAKKINDA 4 BUÇUK YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Ataklı hakkında, 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ataklı'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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