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MHP lideri Bahçeli: Kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir."
 
Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır." ifadesini kullandı.
 
Ayrıntılar geliyor...

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