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  • Bahçeli: Zillet ittifakının adayı kukla olmaktan öte anlam taşımamaktadır
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Bahçeli: Zillet ittifakının adayı kukla olmaktan öte anlam taşımamaktadır

MHP Lideri Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır

8 Temmuz 2022 Cuma 11:21 - Güncelleme:
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MHP Lideri Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır

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