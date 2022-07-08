Bahçeli: Zillet ittifakının adayı kukla olmaktan öte anlam taşımamaktadır
MHP Lideri Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır
MHP Lideri Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır