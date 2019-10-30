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Bahçeli'den sert tepki: CHP Genel Başkanı iflastadır, ahlaken yoğun bakımdadıKılıçdaror

MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, 'ülkücü kardeşlerim' diye konuşmasına sert tepki göstererek, 'Ülkücü kardeşlerim seslenmesi bir garabettir. Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen, YPG kendi vatanını savunan örgüttür yorumu getiren bir siyaset bezirganından bırakın kardeş olmayı üvey kardeş bile olmaz' dedi.

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MHP Lideri Bahçeli ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar tasarısına sert tepki göstererek, "Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur, tek kelimeyle hükümsüzdür." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararını kınıyor. Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur, tek kelimeyle hükümsüzdür. 

ABD katliam ve soykırım örneği arıyorsa, derisinin renginden dolayı ezdiği katlettiği mazlumlara; acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmalı.

ABD tahrik kampanyalarını tırmandırdıkça, sanki Trump’ı ve emperyalizmi selamlar gibi CHP Genel Başkanı da durmuyor, susmuyor, taciz ve hakaret nöbetlerinden bir türlü çıkmıyor.
 
Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlığını kışkırtıyor, yangından mal kaçırma, karambolden parsa toplama kurnazlığına tevessül ediyor. Yazıklar olsun.
 
Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden sonra şimdi de felaket yürüyüşüne çıkmış durumda.
Kriz ve kaosa yatırım yapıyor, boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden sürükleniyor.
 
Kılıçdaroğlu’nun vatan ve millet sevgisi sancılı ve sorunludur. Provokasyonlarıyla sokağa oynadığı, Türkiye’nin Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya, Şili’ye, Etiyopya’ya dönmesi için el ovuşturuyor.
 
Bir gün su içeceği çeşmeye çamur sıçratmaya çalışıyor. İftirayla, gıybetle mesafe alacağını sanıyor. Ancak hevesi kursağında kalacak. Bugünkü grup toplantısındaki konuşması diğer konuşmaları gibi kara mizahtır, skandaldır. Ülkücü kardeşlerim diye seslenmesi de ayrı bir garabettir.
 
Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen, YPG kendi vatanını savunan örgüttür yorumu getiren, zillete düşüp çırpınan, Türk düşmanlarına, haçlı heveslerine, sömürgeci niyetlere çıtını çıkaramayan bir siyaset bezirganından bırakın kardeş olmayı üvey kardeş bile olmaz, olamaz.
 
Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır.
Trump’ın izinden yürüyüp Türkiye’nin hisarlarında gedik açmaya çalışan CHP Genel Başkanı iflastadır, ahlaken yoğun bakımdadır.
 
Muhalefet görevini müstevlilere payandalık ve hizmetkarlık olarak gören bir şahsiyetten bu ülkeye, bu millete ve hatta kendi partisine de asla hayır gelmez, gelemez.

(TRT Haber)

 

 

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