Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çiçek aranjmanı gönderdi.
Kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle yapılan çiçek sepetinin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirildi.
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir.
Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.