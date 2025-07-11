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Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a ''Terörsüz Türkiye'' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a ''Terörsüz Türkiye'' telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

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Bahçeli, görüşmede, Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

DEM PARTİ'Lİ BULDAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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