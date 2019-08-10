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Bahçeli'den bayram mesajı: Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz

MHP Lider Bahçeli Kurban Bayramı mesajında, 'Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız.' ifadeleri kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Bahçeli'nin mesajları şu şekilde:

Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz.

Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum.

Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir.Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır.

Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir.Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır.

Hac faraziyesini yerine getiren kardeşlerime gönül dolusu selamlarımı iletiyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum. Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın.

Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim’den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir.

Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız

Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum.

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