Bahçeli'den ''Bu seçim benim son seçimim'' diyen Başkan Erdoğan'a çağrı: Türk milletini yalnız bırakamazsın

MHP Lideri Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.

Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır.

Türk milletinin kutup başı olan bütün değerlerimiz aramızda, yanımızdadır. Mücadeleleri mücadelemiz, hedefleri hedeflerimizdir.

Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Haktan hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın.

Aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Ramazan'ı şerifi mübarek olsun. Oruç ibadetinin hakkını vermeliyiz. Dili başka kalbi başka olan densiz olan zihniyetlere benzemeyiz. Demlenmiş müflis tellalları olamayız. Olduğumuz gibi görünmek bizim faziletimizdir.

Davamız ağırdır, önüne gelenin kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün, Türk milletinin davasıdır. Davamız mazlumların, gariplerin davasıdır. Allah'ın davasıdır. Dua ile koruma altındadır. Ne mutlu davasından ödün vermeyenlere.

55 yıl boyunca Çanakkale savunması gibi milli ve manevi değerlerimizi savunduk. Biz ferdi kahramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz. Çanakkale savaşı vatan topraklarında uğradığımız en vahim suikasttır.

Türkiye Cumhuriyetinin yüz yıllık mirasını yağmalayan güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor. Ardışık kumpaslarla Türk siyasetini zehirleme gayretindeler. 14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet birbirini yiyip bitirerek 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor.

"CHP'Yİ SARAÇHANEDEN YÖNETEN ZAT İÇİN VEDA VAKTİ GELDİ"

Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. Dem CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar seçilince belediye kapısından DEM giremez der, biri yanlış anlamadan bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar DEM'e laf eden başka parti bulsun diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyecektir. Ankara'dak PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır. Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir.