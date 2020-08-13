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Bahçeli'den büyük jest! 'BJK' plakalı aracını hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'BJK' plakalı otomobilini Avukat Serkan Toper'e hediye etti. Toper'in son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olduğu ifade edildi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 13:26 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:26
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MHP'den alınan bilgiye göre, Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

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