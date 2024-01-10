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  • Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya sert tepki: Asla fırsat verilmeyecek
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Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya sert tepki: Asla fırsat verilmeyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Fatih Camisi imamı ve bir hafıza yönelik bıçaklı saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli, 'Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum' dedi.

10 Ocak 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya sert tepki: Asla fırsat verilmeyecek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve Hafız Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bahçeli, "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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