MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Fetih' mesajı Bahçeli: 'Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükâfatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakârlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesi mümkün değildir'