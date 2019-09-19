MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı
MHP Lideri Bahçeli, 'Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir.' dedi.
MHP Lideri Bahçeli 'Gaziler Günü' dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir." ifadelerini kullandı.
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