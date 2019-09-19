MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

MHP Lideri Bahçeli 'Gaziler Günü' dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir." ifadelerini kullandı.

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