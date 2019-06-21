Bahçeli'den sert sözler: Tablo esef ve ibret vericidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi’nin bu Pazar günü yapılacağını, milli iradenin takdir ve tercihinin belli olacağını belirtti.

"Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz şekilde bağlı kalarak sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın başarısı konusunda fedakârca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir. 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır." dedi.

Bahçeli, "Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

"HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır"

CHP’nin başını çektiği, İyi Parti’nin bütün imkanlarıyla destek verdiği, iç ve dış odaklara açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı’nın karanlık emellerine ulaşamayacağını belirten Bahçeli, "PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir." dedi.

"Teröristbaşı, HDP'nin istismarına müdahale etmek için tarafsızlık çağrısı yapmıştır"

HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver sürecinin, kirli pazarlıkların, kahredici anlaşma ve uzlaşmaların milli beka açısından ağır risk ve tehdit olduğunu söyleyen Bahçeli, "İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur." ifadelerini kullandı.

"İstanbul, içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da kurtulacaktır"

Bahçeli, PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesinin ise 23 Haziran üzerinde oynana ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacağını belirtti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

“HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul, içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacaktır."

"Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 23 Haziran’a odaklandığını ifade eden Bahçeli, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. 23 Haziran’da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı’nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir.

Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır.

Nitekim 23 Haziran’da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir."

(Trt Haber)