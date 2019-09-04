MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemin startını vererek Başkanlık Divanı’nı topladı.

Yeni dönemde Meclis çalışmalarının önemli olacağını vurgulayan Bahçeli, Divan üyelerinden Meclis çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Belediye Kanunu, yargı reformu, Meclis İçtüzüğü gibi konularda yoğun bir mesaiye işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarında aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İmamoğlu'nun konuşmalarında sürekli zorda kaldığına işaret eden Bahçeli, ''Sürekli terliyor'' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaretine sert tepki gösteren Bahçeli, ''16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" ifadelerini kullandı.