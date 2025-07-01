İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8506
  • EURO
    47,0149
  • ALTIN
    4278.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bahçeli'den karikatür provokasyonuna tepki: Sözde mizah dergisini nefretle lanetliyorum
Güncel

Bahçeli'den karikatür provokasyonuna tepki: Sözde mizah dergisini nefretle lanetliyorum

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde mizah dergisi Leman'ın skandal çizimine sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Sözde mizah dergisini nefretle lanetliyorum.' dedi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 10:34 - Güncelleme:
Bahçeli'den karikatür provokasyonuna tepki: Sözde mizah dergisini nefretle lanetliyorum
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

(Leman Dergisi'nin karikatür provokasyonu) Peygamberimize saldırıyı lanetliyorum.

Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. "Dublör kullanıyor, çoktan öldü" diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Şükürler olsun sağlığımız yerindedir.

Biz aşkla, akılla, azimle, adanmışlıkla, anıtlaşan iman ve iradeyle yürüye yürüye kutlu menzile ulaşacağız, şafağı söken kızıl elmanın tan yeli aydınlığında hep birlikte saf saf toplanacağız.

Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir.

8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır.

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayri meşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur.

Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır.

Güneş tutulması yaşayan muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır.

CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır.

Maalesef CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır.

Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır, bundan geriye dönüş yoktur aksi hâlde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir.

Terörsüz Türkiye adımı doğru zamanda atılan doğru adımdır. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlaması bir an evvel sağlanmalı.

Bizi biz yapan değerler mecburu bizi aynı zamanda koskocaman bir aile yapmıştır, adımız bellidir Türk milletiyiz, devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyetiyiz.

PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması bir an evvel sağlanmalı, yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmeli.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.