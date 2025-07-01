Bahçeli'den karikatür provokasyonuna tepki: Sözde mizah dergisini nefretle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

(Leman Dergisi'nin karikatür provokasyonu) Peygamberimize saldırıyı lanetliyorum.

Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. "Dublör kullanıyor, çoktan öldü" diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Şükürler olsun sağlığımız yerindedir.

Biz aşkla, akılla, azimle, adanmışlıkla, anıtlaşan iman ve iradeyle yürüye yürüye kutlu menzile ulaşacağız, şafağı söken kızıl elmanın tan yeli aydınlığında hep birlikte saf saf toplanacağız.

Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir.

8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır.

Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayri meşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur.

Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır.

Güneş tutulması yaşayan muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır.

CHP'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması CHP için demokratik bir fırsattır.

Maalesef CHP artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğru zamanda atılan doğru adımdır.

Umutlar kabarmalı, barış havası hakim olmalıdır, bundan geriye dönüş yoktur aksi hâlde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir.

Terörsüz Türkiye adımı doğru zamanda atılan doğru adımdır. Yeni yüzyılda teröre yer yoktur. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir bu nedenle PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlaması bir an evvel sağlanmalı.

Bizi biz yapan değerler mecburu bizi aynı zamanda koskocaman bir aile yapmıştır, adımız bellidir Türk milletiyiz, devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyetiyiz.

PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanması bir an evvel sağlanmalı, yeni çatışmalara yol açacak sivri tahriklere karşı azami derecede dikkat edilmeli.