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Güncel

Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı. MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:15
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı. MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

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