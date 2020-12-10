Bahçeli'den koronavirüs aşısı kararı

10 Aralık 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı. MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.