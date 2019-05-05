Bahçeli'den kritik 'İstanbul seçimi' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Parti olarak İstanbul´da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Parti olarak İstanbul´da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız.
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