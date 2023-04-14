Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

6 Şubat büyük deprem felaketinin sorunlarını çözmek üzere önemli bir törende Diyarbakır'da olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 6 Şubat'ta dünyada ender rastlanabilecek bir felaketi yaşadık. Bu felaketimizde 50 bini aşkın insamızı kaybettik. Bu felaketin ortadan kaldırılması, önce enkazların ortadan kaldırılması sonra barınma ihtiyacının cevap bulması, beraberinde beslenme ihtiyacının giderilmesi önemli bir kararlılıkla üzerinde durulması gerekirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız kadrosuyla bu felaketi ortadan kaldırmaya kararlı bir şekilde yürüdüler. Deprem felaketinde 67 gün içerisinde bir çok kesimde hayatımız normalleşmeye başladı. Vatandaşlarımız her bölgeden yardım akıttı ve sonuçta büyük bir huzura doğru yürüyüş başladı. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu felaketi aşacak, kararlı bir yönetim içerisinde bunun altından kalkabilmek için bunun yavaşlatılmaması gerekiyor.