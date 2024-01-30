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  • #CANLI MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmedi
Güncel

#CANLI MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmedi

Partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Zillet tutmadı, yeni ittifak arayışı var. DEM'lenmek CHP'ye iyi gelmedi. Aciz siyasetleri deşifre oldu' dedi.

30 Ocak 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Terör ve destekçilerine asla fırsat verilmemelidir.

Türkiye'nin istikbalini milletin iradesi belirleyecektir.

(İstanbul'daki kilise saldırısı) Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı.

31 Mart'taki seçimler ilerleyişimiz için demokratik eşiktir.

Milli ve ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır.

Her neviden bölücülük ayaklarımızın altındadır.

Mersin'de demlenmiş CHP'ye ruhsat yoktur.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır.

Cumhur İttifakı olarak yürüyüşümüze hız vereceğiz.

31 Mart'ta bileklerini bükeceğiz, varsın onlar teröristleri yanlarına alsın.

Türkiye Kızılelma'nın istikametindedir, yeni bir Türk Yüzyılı'nın kapısı açılmıştır.

Türkiye'nin bekası Cumhur İttifakı'dır.

Demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, aciz siyasetleri deşifre oldu.

Cumhur İttifakı'nı anlatmak her kişinin harcı değil.

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