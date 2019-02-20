Bahçeli: Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da "Yıldırım" gibi çakar
MHP lideri Bahçeli, 'Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da "Yıldırım" gibi çakar" dedi.
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