30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0304
  • 6,7427
  • 247.838
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bahçeli: MHP operasyonu ön şartsız desteklemektedir

MHP Lideri Bahçeli: Pençe Harekatı terörle mücadelenin en önemli safhalarından biri. MHP ön şartsız operasyonu desteklemektedir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamarından satır başları
 
*Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.
 
*MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir.
 
*Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP'den 'Pençe'ye tam destek

MHP'den 'Pençe'ye tam destek

Bakan Soylu: Baskınla yakaladılar, şimdi götürüyorlar

Bakan Soylu: Baskınla yakaladılar, şimdi götürüyorlar

Harekatta dikkat çeken detay! İşte Pençe'nin hedefi

Harekatta dikkat çeken detay! İşte Pençe'nin hedefi

İtiraz kabul edildi, o beldede seçim tekrarlanacak

İtiraz kabul edildi, o beldede seçim tekrarlanacak

Kavurucu sıcaklar geliyor

Kavurucu sıcaklar geliyor

'Pençe harekatı; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün karşılığı'

'Pençe harekatı; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün karşılığı'

Ecrin'e ne oldu? Başsavcıdan flaş açıklama

Ecrin'e ne oldu? Başsavcıdan flaş açıklama

İki ülke arasında büyük gerilim! NATO çağrı yaptı

İki ülke arasında büyük gerilim! NATO çağrı yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Görenler hayran kalıyor! İşte Ege'deki 'saklı cennet'

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA