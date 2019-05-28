MHP'den 'Pençe'ye tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamarından satır başları

*Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.

*MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir.

*Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.