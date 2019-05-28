MHP'den 'Pençe'ye tam destek

Bahçeli: MHP operasyonu ön şartsız desteklemektedir
MHP Lideri Bahçeli: Pençe Harekatı terörle mücadelenin en önemli safhalarından biri. MHP ön şartsız operasyonu desteklemektedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamarından satır başları
*Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.
*MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir.
*Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
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