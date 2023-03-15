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Bahçeli'den sel felaketi için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman ve Şanlıurfa'da 5 kişinin ölümüne sebep olan ve 9 kişinin kaybolduğu sel felaketiyle ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Bahçeli'den sel felaketi için taziye mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli 5 kişinin ölümüne sebep olan, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkınlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından aynı bölgede yeni bir afetle karşılaşmanın acısını yaşamanın çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini can evinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür. Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür" dedi.

"TÜRKİYE TEK NEFES HALİNDE YARALARINI SARACAK GÜÇ VE KUDRETTEDİR"

Türkiye'nin tek yürek halinde her yarayı saracak güce sahip olduğunu belirten Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberlik mesajı vererek şu sözleri kaydetti:

"Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. "Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat" sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis edilmiştir.

Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa'da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."

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