10 Mart 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Haktan hukuktan dem vuran ama uygulamaya gelince kaçak güreşen devletler insanlığın yüz karasıdır.

Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır. İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

Avrupa insanı felaketlere duyarsız, masumlara kapalıdır.

Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması, ölümlere neden olması haydutluktur, hayasızlıktır ve hukuksuzluktur.

Sınırda küçücük bedenleri titreyen yavrular, çaresiz analar herkesin vicdanını yaralamaktadır.

Türk milletinin gıpta edilecek vasfını ve imrenilecek vakarını tüm dünyaya gösterdik.

Bebeklere acımayan, çocuklara aldırmayan bir medeniyetin temeli çürüktür, Yunanistan ve Avrupa'nın içinde bulunduğu durumun özeti budur.

İdlib saldırısından sonra isabetli bir şekilde sınırlarımız açılmıştır.

Türkiye mülteci deposu, göçmen barınma alanı değildir. Türkiye sözünü tuttu, sözünü tutmayanlar bellidir. AB sürekli bozgunculuk yapmıştır.

MOSKOVA'DA İDLİB ZİRVESİ

5 Mart'ta Moskova'daki zirvede tarihi bir görüşme gerçekleşmiştir.

Moskova'da alınan kararlar bizim için olumludur.

İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmenin kapısı aralanacak, kahramanlarımızın güvenliği sağlanacaktır. Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır.

Bu süreçte Esed hata yaparsa, bunun bedelini misliyle ödemelidir. Çanak tutan hangi ülke olursa olsun, gök kubbe başlarına yıkılmalıdır.

Ateşkese uyulmazsa kaldığımız yerden devam etmeliyiz.

CHP yönetimi ne sözde anlıyor, ne de halden anlıyor, hep aynı tas aynı hamam. CHP aslında Türkiye zora girdikçe sevinçten duramıyor, gülmelerini saklamıyorlar.

Türkiye'de hala Esed'e övgüler yağdıran işbirlikçilerin varlığı kepazeliktir.

Bu ülkenin suyu da ekmeği de havası da hain ve iş birlikçilere sonuna kadar haramdır, burunlarından fitil fitil getirilecektir.