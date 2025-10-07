MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

Yeni yasama yılının açılış oturumunda sudan bahanelerle katılmayan CHP gene baltayı taşa vurmuştur. CHP, gafil cüretkarlığıyla yanlışı savunacak basit gerekçelere sığınmayı, bunlarla avunmayı tercih etmiştir

Her parti, her milletvekili Türkiye sevdasının ortak paydasında buluştuktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur

CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir. Özgür Bey'in Meclis'teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen temelsiz eleştirileri esasen bir kıskançlığın alegorik şifresidir. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır

CHP'nin önüne geleni suçlaması omurgalı bir tavır değildir. CHP'nin istikrarsızlığı Türk siyaset hayatını olumsuz etkileyecektir. İçinde bulunduğu kaos, bu partinin geleceği açısından esef verici ve yürek yaralayıcıdır. CHP'nin hesap vermesi gereken, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Özel'in savcı ve hakimlerle uğraşması meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır.

