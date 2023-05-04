Bahçeli'den sert tepki: Hani HDP ile aynı yolda yürümüyorlardı? Bunlar yalancı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Efeler diyarı Aydın'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aydınlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 10 gün sonra yapılacak seçimlerin milletimizin birliğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aydın tarih ve medeniyet şehridir. Anadolu'nun işgal yıllarında Efeler ayağa kalkarak destan yazmıştır. Dün Efeler yapmıştı bugün sıra bizde diyerek milli geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Aydınlı kardeşlerim söz sizin, karar sizin, sıra hepinizin. Aydın'ın seslenişi aynı zamanda aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Size güveniyorum. Kurtuluş mücadelesinin kıvılcımı buradan tutuşturulmuştur.

Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır.

Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır. İşi gücü fitne fesat çıkarmakta olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş, bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Hani HDP ile aynı yolda yürümüyorlardı? Bunlar yalancıdır.

"KILIÇDAROĞLU'NA VERİLECEK OY KANDİL'E GİDECEK"

Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti'yle yanak yanağadır. HDP'nin eş başkanı konuşmuş 1 oy Kılıçdaroğlu'na istemiş. Terörist arkadaşının serbest kalması için bu oyu istemiş. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. Uyarıyorum Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir. Aydın olur vermez, veremez. Zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı hizada aynı gayededir. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi mi, dedi. Tezkerelere hayır dedi mi, dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor da dediler.6-8 Ekim olaylarında Demirtaş 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Şerefin, namusun, vatanın, milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan 1 dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da yok eder.

Mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır. Bu bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Zulme zalimlere karşı MHP'nin yanında mısınız? 3 hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla iradenizle sahip çıkacak mısınız?

Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz. MHP'ye evet mi. Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısındayız biz yanındayız.