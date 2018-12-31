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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajı yayınladı. Yeni yıl mesajında demokrasi vurgusu yaptı.

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Yeni yıl mesajında Bahçeli: Demokrasi çok çetin kayalıklara çarpa çarpa, yara bere içinde düşe kalka var olmayı sürdürmüştür. Milli mutabakat kronik münakaşaları engellemiş, çözümsüzlük zinciri kırılmıştır.Fırat'ın Doğusuna yapılacak haklı hareketle milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması milli gayemiz olmalıdır.
 

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