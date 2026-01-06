MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum.

Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek, geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir.

"SÜPER GÜÇ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMELİYİZ"

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle başaramayacağımız bir şey yoktur, süper güç Türkiye'nin engellenmesi söz konusu olamayacaktır.

Vatan sevgisi ve mücadele kabiliyeti destansı seviyede bulunan asker ve polisimizle, nihayet terörü hayatımızdan sürüp çıkaran 'Terörsüz Türkiye' hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başaramayacağımız bir şey yoktur, 'Süper Güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey de söz konusu olamayacaktır.

Sürünerek yaşamayı meslek edinenler, köfteden kahramanlık taslayıp yağmadan pay kapma hesabında olan akıl ve zeka özürlüsü, gafil ve garabet yuvaları huzur ve kardeşlik muhalefeti serseri tabiatlılar sizler uyumaya devam edebilirsiniz ama biz asla uyumayacağız devamlı uyanık ve zinde kalacağız