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Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Yüzyılı'nın tecellisine odaklandık. 3 veya 5 belediye pazarlığında değiliz. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Tarafımız belli ve değişmedi. MHP üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Pazarlık yoktur, hedef aynıdır. 'Sen çok aldın, ben az aldım' deme merakı yok. Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır. Cumhur İttifakı olarak büyük resme kafa yoruyoruz. Fitne akınına hazırlıklıyız.' dedi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Omurga sağlamsa vücut kuşkusuz sağlıklı ve zindedir. Bizim omurgamız saat gibi çalışmaktadır.

* Teşkilatlarımız çelik gibidir. Gayri samimi, gösteriş budalası, aşağılık duygusuna hapsolan kimler varsa, dikkat edilmesi gereken konulardır.

* Teşkilat demek gören göz hisseden vicdan demektir.

* Bakanlık dağıtanların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Karanlık ilişkileri deşifre oldu.

* Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti.

* Bir ara ışığı söndü sanılan MHP dev bir meşale ile ayakta.

* Siyaset hiziplerin çatışmasına dar kadrolu ekiplerin çekişmesine ortam açtığı müddetçe yüreklerin toplu vuruşu anlam ve değerini hızla kaybedecektir. Bunun sonu ve sonucu da hezimettir.

* Zorlu kararları yeri geldiğinde almak zorundayız. Hiçbirimiz davanın üstünde değiliz.

* İnsan eksilterek siyaset yapamayız. Bilakis siyasette maksat gönül kazanmaktır, gönül almaktır. Her insanımızı hızır, her gecemizi kadir bilmektir.

* Türkiye Yüzyılı'nın tecellisine odaklandık. 3 veya 5 belediye pazarlığında değiliz. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Tarafımız belli ve değişmedi. MHP üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Pazarlık yoktur, hedef aynıdır. "Sen çok aldın, ben az aldım" deme merakı yok. Cumhur İttifakı olarak büyük resme kafa yoruyoruz. Fitne akınına hazırlıklıyız. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır. Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu. Ne söz verdiysek tutarız.

* Kısa bir zamanda adaylarımızı belirleyip sahaya ineceğiz.

* Geçmişten aldığımız dersler gelecekteki dirayet kaynağıdır. Mayası tutmuş hamur nasıl teknede durmazsa, zamanı gelmiş bir yükselişin umutsuzluğun mahzenini yıkan muazzez bir heyecanın önüne hiçbir odak geçemeyecektir.

* Türkiye'nin öncelikli sorunu çirkef muhalefettir. Muhalefet amansız bir hastalığın pençesinde. CHP temelde güvenlik sorunudur.

* Türkiye'nin gelecek planlamasının ilk sıralarında depremle mücadele yer alacaktır. Muhalefetin depremle ilgili istismar ve yalandan başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Muhalefet iflas bayrağını çekmiştir.

* (Futbol dünyasında Seçil Erzan depremi) Bir ahlak ve maneviyat sorunudur. Açgözlülüğü bir kez daha belgelemiştir.

* (Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun firari) Adalet önünde hesap vermekle hükümlüdür.

* (Hakem Meler'e saldırı) Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz. TFF süreci yönetemedi.

* Türkçe istikbalimizin temel taşıdır.

* (Özgür Özel'in Şeyh Sait açıklaması) Hınıslı Sait vatan hainidir. Kim övgü yağdırıyorsa aynı çukurda.

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