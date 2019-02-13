Bahçelievler'de 8 katlı bina yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
- AA
İstanbul Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki Birlik Apartmanı, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.
24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi.
Evlerini terk eden aileler, Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi.
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