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Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

BAHÇELİEVLER'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

DHA24.12.2019  09:45 - Güncelleme: 24.12.2019  09:45
Olay Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan, akrabalar sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden M.Ç ve K.Ç yaralandı. Silahlı saldırgan ise otomobille kaçarak uzaklaştı. 
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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