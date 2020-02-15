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Bahçelievler'de çöken binanın bulunduğu alan demir bariyerle kapatıldı

Bahçelievler'de çöken binanın bulunduğu alan demir bariyerlerle kapatıldı.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi17:34 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:34

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta çöken 7 katlı boş binanın enkazının kaldırılmasının ardından güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle önlem alındı.

Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı görevliler yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir bariyerleri uzun süren çalışmalar sonrasında yere sabitleyerek alanı kapattı. Ayrıca binanın çökmesinin ardından ağır hasar alan Öztürk Apartmanının hasar gören kısımları da beton parçası düşme ihtimaline karşı kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emek Caddesinin trafiğe kapalı olan bölümü yeniden araç trafiğine açılacak.

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