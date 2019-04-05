Bahçelievler'de günlük kiralık dairede ceset bulundu

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine eve çilingir yardımıyla giren polislerin baza altındaki valizde 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai'nin cesedini bulmasına ilişkin başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan Zivar Gol R'nin (29), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afganistan uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMADA BOĞULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şüphelinin zaman zaman evine gittiği Najia Arabzai'yi, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü, cesedi de bir bavula koyduktan sonra bindiği taksi sürücüsünün yardımıyla bulduğu günlük kiralık daireye taşıdığı kaydedildi.

Zanlı Zivar Gol R'nin daha sonra güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yakalanacağını düşünerek, cesedi baza altına sakladığı belirtildi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bir binadaki daireden kötü kokular yayılması üzerine daireye çilingir yardımıyla girmiş, çekyatın içindeki valizde kadın cesedi bulmuştu. İncelemede kadının 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Najia Arabzai olduğu belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 Nisan'da saat 20.30 sıralarında ticari taksiyle bir kişinin elinde büyük bir valizle geldiğini tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu kişinin Afganistan uyruklu Zivar Gol R. (29) olduğu belirlenmişti. Şüpheli, Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.