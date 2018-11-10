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Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri olaya müdahale eden polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflara müdahale eden polis memurlarından biri ve kavgaya karışan iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

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