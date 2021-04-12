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Bahçelievler'de kaza: 1 ölü

Bahçelievler'de, iddiaya göre metrobüse kaçak binmek üzere durağa D 100 Karayolu'ndan geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yabancı uyruklu kişi, metrobüs yolu bariyerlerine düşerek, hayatını kaybetti.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 00:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:19
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Olay, Bahçelievler D 100 Karayolu Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, metrobüse kaçak binmek üzere D 100 Karayolu'ndan durağa girmek istedi. Bir anda yola atlayan kişiye, 34 DVY 689 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi, metrobüs yolu bariyerlerinin üzerine düştü. Otomobil sürücüsü, aracını durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adı öğrenilmeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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